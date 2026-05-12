Работники Московского зоопарка спасли более тысячи диких животных

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Специалисты отдела спасения диких животных Московского зоопарка за десять месяцев работы спасли более 1 тысячи диких животных, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Ветеринары, зоологи специализированного отдела Московского зоопарка и инспекторы управления экологического контроля столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды выезжают по заявкам москвичей на место обнаружения зверей, осматривают их и проводят необходимые процедуры.

"Специалисты отдела спасения диких животных Московского зоопарка за десять месяцев работы помогли более чем тысяче животных. Еще около 60 особей изъяли из неподходящих условий содержания без необходимых документов и транспортировали в центр воспроизводства редких видов животных и другие филиалы Московского зоопарка", - рассказал руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин , слова которого приводятся в сообщении.

Так, в феврале две лосихи зашли на территорию социального дома "Ярославский". Чтобы минимизировать у животных стресс, специалисты демонтировали часть ограждения, создав для парнокопытных безопасный коридор. Это позволило вернуть обеих самок на территорию национального парка "Лосиный Остров".

Кроме того, в марте в отдел спасения диких животных поступила заявка о птице, найденной москвичом под машиной на парковке около Московской кольцевой автомобильной дороги, после успешной реабилитации чомгу выпустили на Царицынские пруды.

"В марте специалисты изъяли двух взрослых африканских львов... Специалисты предварительно осмотрели место содержания животных, ввели львов в состояние наркоза, выполнили первичную диагностику и транспортировали их в центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Там хищники прошли карантин, а сейчас находятся под наблюдением ветеринарных врачей", - добавляется в сообщении.

Также в начале апреля специалисты отдела спасения Московского зоопарка и инспекторы управления экологического контроля столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды изъяли самца кошачьего лемура, который жил в ненадлежащих условиях.