Работники Московского зоопарка спасли более тысячи диких животных
11:45 12.05.2026
Работники Московского зоопарка спасли более тысячи диких животных

Работники Московского зоопарка за десять месяцев спасли более тысячи животных

© Фото : Московский зоопаркЕхидна в Московском зоопарке
Ехидна в Московском зоопарке
© Фото : Московский зоопарк
Ехидна в Московском зоопарке. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Специалисты Московского зоопарка за десять месяцев работы спасли более тысячи диких животных.
  • Около 60 особей изъяли из неподходящих условий содержания без необходимых документов.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Специалисты отдела спасения диких животных Московского зоопарка за десять месяцев работы спасли более 1 тысячи диких животных, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Ветеринары, зоологи специализированного отдела Московского зоопарка и инспекторы управления экологического контроля столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды выезжают по заявкам москвичей на место обнаружения зверей, осматривают их и проводят необходимые процедуры.
"Специалисты отдела спасения диких животных Московского зоопарка за десять месяцев работы помогли более чем тысяче животных. Еще около 60 особей изъяли из неподходящих условий содержания без необходимых документов и транспортировали в центр воспроизводства редких видов животных и другие филиалы Московского зоопарка", - рассказал руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин, слова которого приводятся в сообщении.
Так, в феврале две лосихи зашли на территорию социального дома "Ярославский". Чтобы минимизировать у животных стресс, специалисты демонтировали часть ограждения, создав для парнокопытных безопасный коридор. Это позволило вернуть обеих самок на территорию национального парка "Лосиный Остров".
Кроме того, в марте в отдел спасения диких животных поступила заявка о птице, найденной москвичом под машиной на парковке около Московской кольцевой автомобильной дороги, после успешной реабилитации чомгу выпустили на Царицынские пруды.
"В марте специалисты изъяли двух взрослых африканских львов... Специалисты предварительно осмотрели место содержания животных, ввели львов в состояние наркоза, выполнили первичную диагностику и транспортировали их в центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Там хищники прошли карантин, а сейчас находятся под наблюдением ветеринарных врачей", - добавляется в сообщении.
Также в начале апреля специалисты отдела спасения Московского зоопарка и инспекторы управления экологического контроля столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды изъяли самца кошачьего лемура, который жил в ненадлежащих условиях.
"Защита животных, попавших в ненадлежащие условия содержания, - это очень важная работа. Я благодарю всех коллег из городских служб за невероятный профессионализм. Благодаря нашей оперативности два прекрасных представителя кошачьих обретут достойные, комфортные условия жизни", - подчеркнула генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, слова которой приводятся в сообщении.
Хорошие новостиМоскваАлексей Фурсин (Руководитель Департамента культуры города Москвы)Светлана АкуловаМосковский зоопаркОбщество
 
 
