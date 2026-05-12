Зеленский ввел санкции против ряда российских компаний
23:06 12.05.2026
Зеленский ввел санкции против ряда российских компаний

Зеленский ввел санкции против 32 компаний из России, в том числе "дочки "Ростех"

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский ввел санкции против ряда российских компаний, в том числе дочернего общества корпорации "Ростех" "РТ-комплектация", а также "Омского машиностроительного конструкторского бюро".
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 мая 2026 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте офиса Зеленского.
В приложении к нему два списка. В одном – 32 российские компании, в том числе "Омское машиностроительное конструкторское бюро", "РТ-комплектация", являющееся дочерним обществом "Ростех", "Сибэнергомаш", "Пермские промышленные технологии", "Техноинторг", "Таврида Электрик", "Стройэнергоактив". Также санкции введены против 34 физлиц. Как указано на сайте офиса Зеленского, ряд из них являются руководителями этих предприятий.
Санкции, вводимые Киевом, традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества. Запрет введен на 10 лет.
