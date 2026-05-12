Зеленский не фигурирует в расследовании по делу Ермака, заявили в НАБУ

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский не фигурирует в досудебном расследовании антикоррупционных органов Украины о легализации денег при строительстве жилья под Киевом, в котором одним из подозреваемых стал экс-замглавы его офиса Андрей Ермак, заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос.

"(Владимир Зеленский – ред.) не фигурировал и не фигурирует в рамках досудебного расследования (о легализации средств при строительстве элитного жилья – ред.). Другие следственные версии о принадлежности того или иного имущества проверяются в рамках досудебного расследования, оно продолжается", - сказал Кривонос на брифинге, который транслировало украинское издание "Новости.LIVE".