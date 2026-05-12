Зеленский не фигурирует в расследовании по делу Ермака, заявили в НАБУ

- Владимир Зеленский не фигурирует в досудебном расследовании антикоррупционных органов Украины о легализации денег при строительстве жилья под Киевом.
- Экс-замглавы офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак стал одним из подозреваемых в деле о легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.
- Издание «Страна.ua» сообщает, что Зеленский может стать фигурантом уголовного дела о легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом вслед за Ермаком.
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский не фигурирует в досудебном расследовании антикоррупционных органов Украины о легализации денег при строительстве жилья под Киевом, в котором одним из подозреваемых стал экс-замглавы его офиса Андрей Ермак, заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос.
В понедельник Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. По информации украинских СМИ, речь идет о Ермаке, который ранее возглавлял офис Зеленского.
"(Владимир Зеленский – ред.) не фигурировал и не фигурирует в рамках досудебного расследования (о легализации средств при строительстве элитного жилья – ред.). Другие следственные версии о принадлежности того или иного имущества проверяются в рамках досудебного расследования, оно продолжается", - сказал Кривонос на брифинге, который транслировало украинское издание "Новости.LIVE".
Как сообщило ранее во вторник украинское издание "Страна.ua", Зеленский может стать фигурантом уголовного дела о легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом вслед за экс-главой его офиса Ермаком. НАБУ в понедельник опубликовало новую часть аудиозаписей по делу фигуранта дела о коррупции в энергетике Тимура Миндича, которая касается отмывания денег, полученных преступным путем при строительстве элитных резиденций в Козине под Киевом под названием "Династия". Как поясняет издание, опубликованные в понедельник новые пленки по делу Миндича касаются в основном трех ключевых фигурантов дела - самого Ермака (отмеченного на пленках как R2), бывшего вице-премьера Украины Алексея Чернышова (R4, Че Гевара) и близкого к Зеленскому бизнесмена Миндича (отмеченного на пленках как R3, Карлсон). При этом издание со ссылкой на расследование НАБУ уточнило, что заказчиков строительства было четверо. О персоне R1 упоминается лишь вскользь, по мнению издания, под R1 может скрываться Зеленский.
