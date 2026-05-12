Экс-депутат Рады сравнил Зеленского с Гитлером - РИА Новости, 12.05.2026
13:51 12.05.2026
Экс-депутат Рады сравнил Зеленского с Гитлером

Экс-депутат Рады Олейник: Зеленский уподобился Гитлеру и Муссолини

Владимир Зеленский. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник сравнил поведение Владимира Зеленского с поведением Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини.
  • Олейник отметил, что Зеленский продавал согражданам "большую ложь" относительно стремления к миру, свободного использования русского языка, скорого вступления Украины в НАТО и Евросоюз.
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский в своем поведении уподобился Адольфу Гитлеру и Бенито Муссолини, продавая "большую ложь" в духе их пропаганды для простых граждан, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявляла в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что Зеленский настаивал на том, чтобы на Украине осуществлялась такая же пропаганда, как у Йозефа Геббельса.
"Вы посмотрите внимательно: у него общие черты с дуче и фюрером. Он какой-то бесноватый, он не любит возражений, он эмоциональный. Они же тоже брали эмоциями… Кто-то ему подсказал: "Давай продавать ложь", - сказал собеседник агентства.
Как отметил Олейник, Зеленский еще до своего избрания отметился комедийными выступлениями на политические темы, в которых фактически предвосхитил свое будущее. При этом, как и Геббельс, Зеленский продавал согражданам "большую ложь", говоря о стремлении к миру, свободном использовании русского языка, скором вступлении Украины в НАТО и Евросоюз, подчеркнул бывший депутат Рады.
По словам Олейника, сама реакция на интервью Мендель Карлсону на Украине указывает на то, что бывшая пресс-секретарь говорила правду. Так, сейчас "тысяча голов пропаганды", которую хотел Зеленский, разбирает не озвученные в беседе факты, а делает оценочные суждения о самой Мендель.
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ОлейникЮлия МендельВерховная Рада УкраиныНАТО
 
 
