Краткий пересказ от РИА ИИ
- Родственники военных 21-й бригады ВСУ призвали ее подразделения отступить из Запселья под Сумами.
- В обращении указано, что причиной отступления является "тотальное превосходство русских в живой силе и дронах".
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Родственники военных 21-й бригады ВСУ заявили о необходимости организованного отступления ее подразделений из Запселья под Сумами, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Обстановка в Сумском районе не могла остаться незамеченной родственниками украинских солдат 21-й отдельной механизированной бригады, которые через "волонтеров" опубликовали обращение о необходимости организованного отступления подразделений бригады вглубь украинской территории "из-за тотального превосходства русских в живой силе и дронах", - сообщил собеседник агентства.
Ранее РИА Новости сообщали об уничтожении украинских солдат дронами ВСУ после форсирования реки Псел в указанном районе.
22 июня 2022, 17:18