Родственники украинских военных призвали их отступить из Запселья

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Родственники военных 21-й бригады ВСУ заявили о необходимости организованного отступления ее подразделений из Запселья под Сумами, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Обстановка в Сумском районе не могла остаться незамеченной родственниками украинских солдат 21-й отдельной механизированной бригады, которые через "волонтеров" опубликовали обращение о необходимости организованного отступления подразделений бригады вглубь украинской территории "из-за тотального превосходства русских в живой силе и дронах", - сообщил собеседник агентства.