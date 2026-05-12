МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, передает телеканал "Общественное".
Звуки детонации также можно было услышать в Николаеве.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в этих областях объявляли воздушную тревогу.
Владимир Путин заявил о прекращении огня в зоне СВО в период с 8 по 9 мая, однако после предложения президента США Дональда Трампа он согласился продлить его до 11 числа. Срок действия перемирия истек в ночь на вторник.
Тем не менее ВСУ продолжили наносить удары с помощью БПЛА и артиллерии. По последним данным Минобороны, противник нарушил режим тишины 23 802 раза. Российские войска отреагировали зеркально.
