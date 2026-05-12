Выставка "Металлообработка-2026" начала работу в центре "Крокус Экспо" - РИА Новости, 12.05.2026
17:11 12.05.2026 (обновлено: 17:13 12.05.2026)
Выставка "Металлообработка-2026" начала работу в центре "Крокус Экспо"

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В международном выставочном центре (МВЦ) "Крокус Экспо" стартовала XXVI Международная специализированная выставка "Металлообработка-2026", передает корреспондент РИА Новости.
На мероприятии представлены оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности. Выставка продлится до 15 мая.
Отмечается, что в этом году событие впервые проходит на территории "Крокус Экспо".
"Мы сделали все возможное, чтобы переезд на новую площадку не повлиял на качество, и мы считаем, что, по отзывам наших респондентов, этот проект удался. 1,2 тысячи компаний, более 700 российских компаний, 80 тысяч квадратных метров площадей занимает сегодня эта выставка. 44 мероприятия деловой программы будут проходить в эти дни на площадках “Крокус Экспо”", – сообщил генеральный директор АО "Экспоцентр" Максим Фатеев.
Выставка открылась с заседания "Приоритеты промышленной политики и инструменты технологического лидерства: реализация национального проекта “Средства производства и автоматизации”". Его модератором выступил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.
"Сегодня у нас открытие нашей очередной 26-й выставки "Металлообработка-2026". Год назад была запущена программа ”Средства производства и автоматизации”. Сегодня один из главных вопросов, который нам кажется правильным обсудить на этой выставке, на нашем пленарном заседании, – это то, каким образом идет реализация этого проекта в центре и на местах", – сказал Катырин.
Заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Иванов в своем выступлении подчеркнул, что развитие станкоинструментальной промышленности стало одной из приоритетных задач в условиях борьбы за технологический суверенитет. Он напомнил, что год назад был запущен нацпроект "Средства производства и автоматизации".
"В современных условиях обеспечение технологического суверенитета страны приобретает первостепенное значение, в связи с чем развитие станкоинструментальной промышленности становится одной из ключевых задач", – подчеркнул Иванов.
Замминистра привел конкретные экономические показатели.
"По итогам прошлого года доля отечественной продукции на российском рынке увеличилась до 34%. Для развития промышленности у нас реализуется широкий комплекс мер господдержки. До 2028 года на развитие станкоинструментальной отрасли в бюджете заложено свыше 45 миллиардов рублей", – сказал Иванов.
На заседании также выступил председатель Комитета Государственной думы РФ по защите конкуренции Валерий Гартунг, глава думского комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев, заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева и другие.
В "Металлообработке" принимают участие компании из восьми стран: Индии, Италии, Казахстана, Китая, Белоруссии, Республики Корея, России и Турции. Впервые в выставке участвует Казахстан. Также на выставке представлены национальные экспозиции Белоруссии, России при поддержке Минпромторга России и Турции.
На выставку приехали ведущие поставщики станочного оборудования, разработчики цифровых решений и производственники, чтобы показать новейшие технологии и заключить долгосрочные контракты.
Особое место заняли коллективные стенды российских регионов. Предприятия представили свои разработки и производственные возможности. Например, Нижегородская область организовала коллективный стенд при содействии Центра поддержки экспорта. На выставке представлены экспозиции 11 регионов России: Ленинградской области, Липецкой области, Нижегородской области, Пензенской области, Пермского края, Республики Крым, Республики Татарстан, Самарской области, Тверской области, Удмуртской Республики и Ярославской области.
Внимание на выставке "Металлообработка-2026" уделили науке и образованию. В экспозиции традиционно представлены стенды ведущих российских университетов.
Деловая программа выставки ориентирована на прикладные задачи промышленности и вопросы стратегического развития. Запланировано более 40 мероприятий – от пленарных заседаний и стратегических сессий до кейс-семинаров. В них примут участие 280 спикеров и модераторов.
 
ЭкспоцентрРоссияМихаил ИвановСергей КатыринВалерий Гартунг
 
 
