Рост ВВП России в 2026 году прогнозируется на уровне 0,4%, заявил Новак

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рост ВВП России в 2026 году прогнозируется на уровне 0,4%, заявил вице-премьер Александр Новак.
- В последующие годы ожидается восстановление темпов роста от 1,4% в 2027 году до 2,4% в 2029 году.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Экономический рост России в 2026 году ожидается на уровне 0,4%, с последующим увеличением темпов роста до 1,4% в 2027 году и до 2,4% в 2029 году, сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью газете "Ведомости".
"Ожидаем, что в 2026 году удастся сохранить положительную динамику ВВП в 0,4%. Далее будет период восстановления темпов роста от 1,4% в 2027 году до 2,4% в 2029-м", — сказал он.
Вице-премьер подчеркнул, что правительство России систематически работает над возвращением экономической динамики к стабильному долгосрочному росту, соответствующему мировым средним темпам, и достижению национальных целей развития. В частности, предпринимаются усилия для обеспечения перехода ресурсов, рабочей силы и инвестиций в более продуктивные сферы.
По словам Новака, в экономике, экспорте, на рынке труда и в социальной сфере происходят изменения в сторону более эффективных форм организации. Важное значение имеют улучшение условий для бизнеса, снижение излишних барьеров, подготовка кадров, технологическое обновление, повышение производительности труда, адресность социальной поддержки и легализация экономики.
"Ожидаем, что в 2026 году удастся сохранить положительную динамику ВВП в 0,4%. Далее будет период восстановления темпов роста от 1,4% в 2027 году до 2,4% в 2029-м", — сказал он.
Вице-премьер подчеркнул, что правительство России систематически работает над возвращением экономической динамики к стабильному долгосрочному росту, соответствующему мировым средним темпам, и достижению национальных целей развития. В частности, предпринимаются усилия для обеспечения перехода ресурсов, рабочей силы и инвестиций в более продуктивные сферы.
По словам Новака, в экономике, экспорте, на рынке труда и в социальной сфере происходят изменения в сторону более эффективных форм организации. Важное значение имеют улучшение условий для бизнеса, снижение излишних барьеров, подготовка кадров, технологическое обновление, повышение производительности труда, адресность социальной поддержки и легализация экономики.