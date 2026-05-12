Рост ВВП России в 2026 году прогнозируется на уровне 0,4%, заявил Новак
00:08 12.05.2026 (обновлено: 08:36 12.05.2026)
Рост ВВП России в 2026 году прогнозируется на уровне 0,4%, заявил Новак

Александр Новак. Архивное фото
  • Рост ВВП России в 2026 году прогнозируется на уровне 0,4%, заявил вице-премьер Александр Новак.
  • В последующие годы ожидается восстановление темпов роста от 1,4% в 2027 году до 2,4% в 2029 году.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Экономический рост России в 2026 году ожидается на уровне 0,4%, с последующим увеличением темпов роста до 1,4% в 2027 году и до 2,4% в 2029 году, сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью газете "Ведомости".

"Ожидаем, что в 2026 году удастся сохранить положительную динамику ВВП в 0,4%. Далее будет период восстановления темпов роста от 1,4% в 2027 году до 2,4% в 2029-м", — сказал он.

Вице-премьер подчеркнул, что правительство России систематически работает над возвращением экономической динамики к стабильному долгосрочному росту, соответствующему мировым средним темпам, и достижению национальных целей развития. В частности, предпринимаются усилия для обеспечения перехода ресурсов, рабочей силы и инвестиций в более продуктивные сферы.

По словам Новака, в экономике, экспорте, на рынке труда и в социальной сфере происходят изменения в сторону более эффективных форм организации. Важное значение имеют улучшение условий для бизнеса, снижение излишних барьеров, подготовка кадров, технологическое обновление, повышение производительности труда, адресность социальной поддержки и легализация экономики.
