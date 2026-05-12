Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Брянской области два мирных жителя пострадали при атаке дрона ВСУ.
- Атака произошла в селе Соловьевка Климовского района, раненые доставлены в больницу.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Два мирных жителя ранены при атаке ВСУ по автомобилю в селе Соловьевка Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«
"ВСУ атаковали FPV-дронами село Соловьевка Климовского района. В результате целенаправленного удара по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, ранены два мирных жителя. Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что поврежден автомобиль, работают оперативные и экстренные службы.
