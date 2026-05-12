ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Семь муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам беспилотников ВСУ, пострадал один мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Губернатор уточнил, что на участке автодороги Отрадовский - Красная Яруга дрон ударил по легковому автомобилю, человек получил баротравму. Медицинская помощь пострадавшему оказана.
