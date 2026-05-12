ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области - РИА Новости, 12.05.2026
22:15 12.05.2026 (обновлено: 22:23 12.05.2026)
ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Семь муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам беспилотников ВСУ.
  • Пострадал один мирный житель, получивший баротравму.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Семь муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам беспилотников ВСУ, пострадал один мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Семь муниципалитетов нашей области подверглись атакам беспилотников ВСУ. Пострадал один мирный житель", - написал Гладков в канале на платформе "Макс".

Губернатор уточнил, что на участке автодороги Отрадовский - Красная Яруга дрон ударил по легковому автомобилю, человек получил баротравму. Медицинская помощь пострадавшему оказана.
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
