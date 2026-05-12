Атаки ВСУ по Энергодару сплотили его жителей, заявил глава города - РИА Новости, 12.05.2026
21:08 12.05.2026
Атаки ВСУ по Энергодару сплотили его жителей, заявил глава города

© РИА Новости | Запорожская атомная электростанция около Энергодара
Запорожская атомная электростанция около Энергодара. Архивное фото
  ВСУ нанесли беспилотниками серию ударов по Энергодару, под атаку попали автозаправки, многоквартирные дома, один из дронов сдетонировал на детской площадке, в результате атак пострадали два человека.
  Пухов заявил, что атаки ВСУ сплотили жителей города, все проявляют мужество в сложной ситуации.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Атаки ВСУ по Энергодару Запорожской области сплотили его жителей, все они проявляют мужество в сложной ситуации, заявил глава города Максим Пухов.
ВСУ во вторник нанесли беспилотниками серию ударов по Энергодару, под атаку попали автозаправки, многоквартирные дома, один из дронов сдетонировал на детской площадке, сообщил ранее Пухов. В результате атак пострадали два человека.
"Но самое главное, что все то, что происходит – по крайней мере сплачивает жителей Энергодара, не позволяет им предаваться унынию и панике, все мы переносим эти невзгоды с высочайшей степенью мужества", - сказал Пухов в видео, размещенном в его канале на платформе "Макс".
Глава Энергодара - города атомщиков Запорожской АЭС отметил, что в городе все ожидали возобновления атак ВСУ после окончания перемирия. Все силы были приведены в готовность, добавил он.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
В миреЭнергодарЗапорожская областьДнепр (река)Вооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
