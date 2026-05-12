ВСУ ударили по ж/д вокзалу в Брянской области

ТУЛА, 12 мая – РИА Новости. Два сотрудника ОАО "РЖД" получили ранения в результате удара дрона ВСУ по железнодорожному вокзалу в Унече Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз на платформе "Макс".
"Укронацисты атаковали с помощью БПЛА "Дартс" город Унеча Унечского района. Целенаправленный удар нанесен по железнодорожному вокзалу. В результате террористической атаки, к сожалению, ранены два сотрудника ОАО "РЖД", - говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчин доставили в больницу, где им оказали всю необходимую помощь.