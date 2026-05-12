Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили по ж/д вокзалу в Брянской области - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:56 12.05.2026 (обновлено: 19:05 12.05.2026)
ВСУ ударили по ж/д вокзалу в Брянской области

ВСУ ударили по ж/д вокзалу в Брянской области, два человека пострадали

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ ударили по железнодорожному вокзалу в Унече Брянской области.
  • Два сотрудника РЖД получили ранения в результате атаки дрона
ТУЛА, 12 мая – РИА Новости. Два сотрудника ОАО "РЖД" получили ранения в результате удара дрона ВСУ по железнодорожному вокзалу в Унече Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз на платформе "Макс".
"Укронацисты атаковали с помощью БПЛА "Дартс" город Унеча Унечского района. Целенаправленный удар нанесен по железнодорожному вокзалу. В результате террористической атаки, к сожалению, ранены два сотрудника ОАО "РЖД", - говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчин доставили в больницу, где им оказали всю необходимую помощь.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
ВСУ потеряли более 290 боевиков в зоне действий "Центра"
Вчера, 12:27
 
Брянская областьАлександр БогомазРЖДВооруженные силы УкраиныУнечаУнечский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала