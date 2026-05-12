ВСУ атаковали жилые дома в Энергодаре
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
16:29 12.05.2026 (обновлено: 17:52 12.05.2026)
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
  • ВСУ нанесли серию ударов дронами по многоквартирным домам в Энергодаре.
  • Один из них сдетонировал на детской площадке.
  • Также боевики атаковали две АЗС на выезде из города, пытаясь вывести из строя систему снабжения топливом.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости. ВСУ атаковали многоквартирные дома в Энергодаре при помощи БПЛА, сообщил РИА Новости глава городской администрации Максим Пухов.
"С самого утра нанесена целая серия ударов по городу. Сначала били по кровле многоквартирных домов, один из дронов сдетонировал на детской площадке, а уже во второй половине дня нанесено несколько ударов по автозаправочным станциям", — сказал он.
По его словам, противник пытается вывести из строя систему снабжения населения топливом. Ранее во вторник украинские боевики уже наносили удары по двум АЗС на выезде из города, его перекрыли.
В Москве не раз заявляли, что безрассудные действия ВСУ, которые почти ежедневно атакуют Энергодар — город-спутник Запорожской АЭС, — несут реальную угрозу для станции и ее работников.
Украинские боевики регулярно обстреливают Энергодар и район ЗАЭС, объекты станции не раз получали повреждения при атаках беспилотников. Владимир Путин называл эти действия очень опасной практикой и призывал Киев ее прекратить. Он напоминал, что на Украине тоже есть работающие атомные станции, и допускал возможность зеркального ответа.
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЭнергодарЗапорожская АЭС
 
 
