14:38 12.05.2026 (обновлено: 14:44 12.05.2026)
В Херсонской области из-за ударов ВСУ 9-12 мая погибли два человека, 8 ранены

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Херсонской области с 9 по 12 мая погибли два человека из-за ударов ВСУ.
  • Восемь мирных жителей получили ранения в результате этих ударов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Два человека погибли, восемь мирных жителей получили ранения в результате ударов украинских боевиков по Херсонской области с 9 по 12 мая, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"С 9 по 12 мая киевский режим продолжал наносить удары по Херсонской области, несмотря на... праздничное перемирие. В результате агрессии боевиков погибли два человека, восемь мирных жителей получили ранения", – написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
