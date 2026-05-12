Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о нарушениях режима прекращения огня Киевом - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 12.05.2026 (обновлено: 14:44 12.05.2026)
Минобороны рассказало о нарушениях режима прекращения огня Киевом

Минобороны сообщило о 30 283 случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ за 4 дня

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ нарушили режим прекращения огня 30 383 раза за все время перемирия.
  • За сутки они предприняли пять попыток атак и совершили 859 обстрелов, а также нанесли 5825 ударов с использованием БПЛА.
  • ВС России реагировали зеркально.
  • После окончания действия перемирия армия продолжила проведение СВО.
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Украинские боевики нарушили режим прекращения огня 30 383 раза за все время перемирия, сообщили в Минобороны.
"За истекшие сутки <...> ВСУ предприняли пять попыток атак и совершили 859 обстрелов позиций (российских. — Прим. ред.) войск из реактивных систем залпового огня, артиллерийских орудий и минометов. Нанесли 5825 ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
"Ослепляем ВСУ". Как прикрывают штурмовиков на ключевом участке фронта
Вчера, 08:00
Российские военные, согласно указу Владимира Путина, соблюдали режим тишины и оставались на занятых рубежах с 8 по 11 мая. При этом они зеркально реагировали на нарушения со стороны противника: вели ответный огонь по позициям РСЗО, артиллерии и минометов, а также поразили пункты управления и места запуска БПЛА, отметили в министерстве.
После окончания действия перемирия армия продолжила проведение спецоперации, добавили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала