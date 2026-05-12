Минобороны рассказало о нарушениях режима прекращения огня Киевом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ нарушили режим прекращения огня 30 383 раза за все время перемирия.
- За сутки они предприняли пять попыток атак и совершили 859 обстрелов, а также нанесли 5825 ударов с использованием БПЛА.
- ВС России реагировали зеркально.
- После окончания действия перемирия армия продолжила проведение СВО.
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Украинские боевики нарушили режим прекращения огня 30 383 раза за все время перемирия, сообщили в Минобороны.
"За истекшие сутки <...> ВСУ предприняли пять попыток атак и совершили 859 обстрелов позиций (российских. — Прим. ред.) войск из реактивных систем залпового огня, артиллерийских орудий и минометов. Нанесли 5825 ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.
Российские военные, согласно указу Владимира Путина, соблюдали режим тишины и оставались на занятых рубежах с 8 по 11 мая. При этом они зеркально реагировали на нарушения со стороны противника: вели ответный огонь по позициям РСЗО, артиллерии и минометов, а также поразили пункты управления и места запуска БПЛА, отметили в министерстве.
После окончания действия перемирия армия продолжила проведение спецоперации, добавили в ведомстве.
