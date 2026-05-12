Мирошник заявил о преднамеренной атаке ВСУ на медицинский транспорт

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Киевский режим на неделе с 4 по 10 мая преднамеренно атаковал медицинский транспорт в России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Украинские боевики, игнорируя нормы и принципы международного гуманитарного права, наносили преднамеренные удары по медицинскому транспорту", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
В Белгородской области в поселке Разумное атака дрона привела к ранению трех сотрудников бригады скорой помощи - двух фельдшеров и водителя, добавил он.