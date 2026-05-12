Это произошло после того, как украинские боевики оказались без оружия на территории, подконтрольной российской группировке "Север".

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Операторы дронов ВСУ уничтожили своих же штурмовиков после безуспешной попытки форсирования реки Псел, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"Вражеские операторы FPV-дронов убили собственных солдат, которые переплыли реку и оказались без оружия на подконтрольной " северянам " территории", — рассказал собеседник агентства.

Он также отметил, что украинские боевики не раз нарушали режим прекращения огня в Сумском районе.

Владимир Путин объявил о перемирии в зоне СВО в период с 8 по 9 мая, однако после предложения президента США Дональда Трампа он согласился продлить его до 11 числа.