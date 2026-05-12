Специальная военная операция на Украине
 
06:32 12.05.2026 (обновлено: 08:42 12.05.2026)
Дроны ВСУ уничтожили украинских штурмовиков после форсирования реки Псел

Раненые украинские военные. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы дронов ВСУ уничтожили своих же штурмовиков после попытки форсирования реки Псел.
  • Это произошло после того, как украинские боевики оказались без оружия на территории, подконтрольной российской группировке "Север".
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Операторы дронов ВСУ уничтожили своих же штурмовиков после безуспешной попытки форсирования реки Псел, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Вражеские операторы FPV-дронов убили собственных солдат, которые переплыли реку и оказались без оружия на подконтрольной "северянам" территории", — рассказал собеседник агентства.
Он также отметил, что украинские боевики не раз нарушали режим прекращения огня в Сумском районе.
Владимир Путин объявил о перемирии в зоне СВО в период с 8 по 9 мая, однако после предложения президента США Дональда Трампа он согласился продлить его до 11 числа.
Тем не менее ВСУ продолжили наносить удары с помощью БПЛА и артиллерии. По последним данным Минобороны, противник нарушил режим тишины 23 802 раза. Российские войска отреагировали зеркально.
