Дроны ВСУ уничтожили украинских штурмовиков после форсирования реки Псел

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Операторы дронов ВСУ уничтожили своих же штурмовиков после безуспешной попытки форсирования реки Псел, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Вражеские операторы FPV-дронов убили собственных солдат, которые переплыли реку и оказались без оружия на подконтрольной "северянам" территории", — рассказал собеседник агентства.
Он также отметил, что украинские боевики не раз нарушали режим прекращения огня в Сумском районе.
Владимир Путин объявил о перемирии в зоне СВО в период с 8 по 9 мая, однако после предложения президента США Дональда Трампа он согласился продлить его до 11 числа.
Тем не менее ВСУ продолжили наносить удары с помощью БПЛА и артиллерии. По последним данным Минобороны, противник нарушил режим тишины 23 802 раза. Российские войска отреагировали зеркально.
22 июня 2022, 17:18