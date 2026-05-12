ВСУ отправляют солдат на передовую под угрозой расстрела, сообщил беженец

ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Украинских военнослужащих на передовых позициях удерживали угрозами расправы за попытки оставить позиции, рассказал РИА Новости беженец Андрей Бондарь из населенного пункта Родинское в ДНР.

По словам собеседника агентства, о подобных случаях ему рассказывали местные жители, контактировавшие с украинскими военными.

"Один из солдат говорил, что уже несколько раз пытался сбежать, но его возвращали обратно. Давали воду, консервы и угрожали, что в случае новой попытки уйти его расстреляют", - рассказал Бондарь.