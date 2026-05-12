Рейтинг@Mail.ru
В АТОР рассказали, за что могут аннулировать шенгенские визы - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
03:11 12.05.2026
В АТОР рассказали, за что могут аннулировать шенгенские визы

РИА Новости: шенгенскую визу могут аннулировать при нарушении правил въезда

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российским туристам могут аннулировать шенгенскую визу в Грецию при нарушении правил первого въезда и основного пребывания в стране.
  • Визы в Грецию рассматриваются быстро — в течение 10–15 дней, однако власти внимательно следят за соблюдением визовых правил.
  • Страны выдают российским гражданам теперь только однократные визы, что увеличило объем работы консульств и визовых центров.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российским туристам могут аннулировать шенгенскую визу в Грецию, если они нарушат правила первого въезда и основного пребывания в стране, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент АТОР Артур Мурадян.
"Если турист получил греческую визу и поехал в другую страну, визу могут аннулировать сразу, когда он находится в поездке, и больше он греческую визу не получит. Правила первого въезда и проживания проверяются очень строго. Европейские власти прекрасно видят все перемещения, особенно на самолетах", - сказал Мурадян.
По его словам, визы в Грецию рассматриваются быстро - в течение 10-15 дней, однако власти очень внимательно следят за соблюдением визовых правил.
Он подчеркнул, что страны выдают российским гражданам теперь только однократные визы, что нагрузило дополнительной работой консульства и визовые центры.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
В МИД назвали ужесточение ЕС правил выдачи шенгенских виз дискриминацией
21 апреля, 02:46
 
ТуризмГрецияАртур МурадянАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала