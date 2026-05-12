В АТОР рассказали, за что могут аннулировать шенгенские визы

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российским туристам могут аннулировать шенгенскую визу в Грецию, если они нарушат правила первого въезда и основного пребывания в стране, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент АТОР Артур Мурадян.
"Если турист получил греческую визу и поехал в другую страну, визу могут аннулировать сразу, когда он находится в поездке, и больше он греческую визу не получит. Правила первого въезда и проживания проверяются очень строго. Европейские власти прекрасно видят все перемещения, особенно на самолетах", - сказал Мурадян.
По его словам, визы в Грецию рассматриваются быстро - в течение 10-15 дней, однако власти очень внимательно следят за соблюдением визовых правил.
Он подчеркнул, что страны выдают российским гражданам теперь только однократные визы, что нагрузило дополнительной работой консульства и визовые центры.