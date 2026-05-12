Винница осталась без водоснабжения

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В украинском городе Винница перестала работать главная водопроводная станция из-за проблем с электроснабжением, сообщило во вторник коммунальное предприятие "Винницаоблводоканал".
"Остановка главной водопроводной станции из-за проблем с электроснабжением. Винница сейчас будет без воды или с сильно пониженным давлением", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале предприятия.
В сообщении говорится, что ведутся работы над восстановлением электроснабжения.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.