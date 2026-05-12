Аниту Орбан утвердили на пост главы МИД Венгрии

БУДАПЕШТ, 12 мая - РИА Новости. Анита Орбан утверждена на пост министра иностранных дел Венгрии на церемонии объявления министров нового правительства партии "Тиса".
"Министром иностранных дел провозглашается госпожа Анита Орбан", - сказала ведущая церемонии.
Орбан получила документ о назначении из рук президента Венгрии Тамаша Шуйока и не стала делать с ним общую фотографию, сфотографировавшись только с премьер-министром Петером Мадьяром.