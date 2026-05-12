На Урале ищут жертву мошенницы, чтобы отдать похищенные миллионы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая – РИА Новости. Полиция ищет жертву мошенницы, чтобы отдать ее похищенные деньги, сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"На этот раз в сети оперуполномоченных угодила уроженка Ядринского района республики Чувашии по имени Людмила. Ранее не судимая гражданка прибыла из Казани Москву , а оттуда на Средний Урал с целью осуществления противоправной курьерской деятельности. Дома у нее остался супруг и двое детей. Свое жилище она покинула под предлогом трудоустройства на хорошую работу", – рассказал Горелых

По его словам, предполагаемая пособница мошенников, которая занималась по указке кураторов хищением денег у жертв, сейчас находится под стражей в СИЗО свердловского Кировграда. Против нее возбуждено уголовное дело.

На ее счету, предполагает следствие, только в Московской области около десяти эпизодов, потерпевшими по которым проходят пожилые люди. В частности, 85-летний инженер, запуганный уголовным преследованием за якобы финансовую помощь Украине , личные накопления на два миллиона рублей передал курьеру из рук в руки той самой пособнице аферистов.

Как уточняет представитель полицейского главка, взяли подозреваемую в криптообменнике при попытке перечислить несколько миллионов рублей еще одной жертвы своим работодателям.