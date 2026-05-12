Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава крымского парламента Константинов призвал власти ФРГ умерить пыл насчет совместных планов по военному производству с Украиной.
- Ранее Писториус заявил, что ФРГ и Украина будут совместно разрабатывать и производить дроны с дальностью полета до 1,5 тысячи километров.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал власти ФРГ умерить пыл насчет совместных планов по военному производству с Украиной.
Министр обороны Германии Борис Писториус ранее прибыл в Киев с необъявленным визитом для обсуждения вопросов производства вооружений. Позже он заявил, что ФРГ и Украина будут совместно разрабатывать и производить дроны с дальностью полета до 1,5 тысячи километров.
"Подобные визиты Писториуса ничего хорошего Украине не сулят. Властям ФРГ пора умерить пыл насчет совместных планов по военному производству с Украиной. Ничего хорошего это ни Украине, ни Германии не принесет", – сказал Константинов РИА Новости.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Ранее он заявлял, что Европа науськивает Зеленского продолжать воевать с РФ "до последнего украинца", но для этого им не хватает денег. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.