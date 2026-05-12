В Крыму призвали ФРГ умерить пыл насчет планов Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус ранее прибыл в Киев с необъявленным визитом для обсуждения вопросов производства вооружений. Позже он заявил, что ФРГ и Украина будут совместно разрабатывать и производить дроны с дальностью полета до 1,5 тысячи километров.