19:00 12.05.2026
Ермак отказался отвечать на вопрос об общении с Зеленским

  • Ермака обвинили в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.
  • Высший антикоррупционный суд Украины приступил к избранию меры пресечения Ермаку.
  • Ермак отказался отвечать на вопрос журналистов, продолжает ли он общаться с Зеленским.
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, обвиняемый в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом, отказался отвечать на вопрос журналистов, общается ли он с главой киевского режима.
Высший антикоррупционный суд Украины во вторник приступил к избранию меры пресечения Ермаку. В понедельник Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.
"Я не буду комментировать", - сказал Ермак, отвечая на вопрос журналистов, продолжает ли он общаться с Зеленским. Трансляцию из зала суда вел украинский телеканал "Общественное".
Также он не стал комментировать возможность внесения залога в размере 180 миллионов гривен (4,1 миллиона долларов), которые будет просить для него сторона обвинения.
"Давайте дождемся решения суда", - сказал он.
Ранее во вторник руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко сообщил, что САП будет просить взять под стражу Ермака с возможностью внесения залога в 4,1 миллиона долларов.
