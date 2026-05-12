Рейтинг@Mail.ru
На Украине приступили к избранию меры пресечения Ермаку - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:14 12.05.2026
На Украине приступили к избранию меры пресечения Ермаку

Суд приступил к избранию меры пресечения экс-главе офиса Зеленского Ермаку

© REUTERS / Alina SmutkoАндрей Ермак в суде
Андрей Ермак в суде - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Андрей Ермак в суде
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Высший антикоррупционный суд Украины приступил к избранию меры пресечения экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку.
  • Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины будет просить взять Ермака под стражу с возможностью внесения залога в 4,1 миллиона долларов.
  • Заседание было отложено из-за того, что сторона защиты не успела ознакомиться с материалами дела.
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины приступил во вторник к избранию меры пресечения экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку, которого обвиняют в легализации средств при строительстве элитного жилья под Киевом, следует из трансляции, которую ведет из зала суда украинский телеканал "Общественное".
Ранее во вторник руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко сообщил, что САП будет просить взять под стражу Ермака с возможностью внесения залога в 4,1 миллиона долларов.
Андрей Ермак в суде - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Константинов назвал дело Ермака борьбой кланов
Вчера, 16:56
Ермак прибыл на заседание вместе со своим адвокатом, который попросил суд отложить заседание.
«
"Мы получили материалы только в 11.30. В этих материалах 16 томов уголовного дела... Даже физически не имели возможности это прочитать. Это не дает стороне защиты возможности надлежащим образом выполнять свои функции и нарушает наше право на защиту", - сказал представитель защиты на заседании суда.
Судья пошел на встречу стороне защиты и заявил, что сегодня не успеют проработать такой объем материала. "Сначала прокурор будут докладывать, ходатайство, потом частично материалы… Сегодня не закончим точно", - сказал судья.
В понедельник специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. По информации украинских СМИ, речь идет об Андрее Ермаке, который ранее возглавлял офис Зеленского.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
В НАБУ обвинили СБУ в давлении на экспертов по делу Ермака
Вчера, 17:02
 
В миреУкраинаКиевАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийАлександр КлименкоСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Дело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала