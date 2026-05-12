На Украине приступили к избранию меры пресечения Ермаку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Высший антикоррупционный суд Украины приступил к избранию меры пресечения экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины будет просить взять Ермака под стражу с возможностью внесения залога в 4,1 миллиона долларов.
- Заседание было отложено из-за того, что сторона защиты не успела ознакомиться с материалами дела.
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины приступил во вторник к избранию меры пресечения экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку, которого обвиняют в легализации средств при строительстве элитного жилья под Киевом, следует из трансляции, которую ведет из зала суда украинский телеканал "Общественное".
Ранее во вторник руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко сообщил, что САП будет просить взять под стражу Ермака с возможностью внесения залога в 4,1 миллиона долларов.
Ермак прибыл на заседание вместе со своим адвокатом, который попросил суд отложить заседание.
"Мы получили материалы только в 11.30. В этих материалах 16 томов уголовного дела... Даже физически не имели возможности это прочитать. Это не дает стороне защиты возможности надлежащим образом выполнять свои функции и нарушает наше право на защиту", - сказал представитель защиты на заседании суда.
Судья пошел на встречу стороне защиты и заявил, что сегодня не успеют проработать такой объем материала. "Сначала прокурор будут докладывать, ходатайство, потом частично материалы… Сегодня не закончим точно", - сказал судья.
В понедельник специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. По информации украинских СМИ, речь идет об Андрее Ермаке, который ранее возглавлял офис Зеленского.