Москалькова поблагодарила Белоруссию за помощь в обменах пленных с Украиной

- Москалькова поблагодарила Белоруссию за помощь в обменах военнопленными между Россией и Украиной.
- Обмены проходят на украинско-белорусской границе, при этом Минск не только предоставляет место, но и создает условия, способствующие проведению обменов.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поблагодарила Белоруссию за проведение на их границе обменов военнопленными между Россией и Украиной.
Президент России Владимир Путин во вторник провел встречу с Москальковой.
"Особые слова благодарности хотела бы сказать нашим братьям-белорусам. Эти мероприятия (обмены - ред.) проходят сегодня на украинско-белорусской границе, но не просто предоставлено место, создана атмосфера, условия, а иногда и конкретные действия, которые помогают нам", - сказала омбудсмен на встрече.
