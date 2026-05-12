Москалькова поблагодарила Белоруссию за помощь в обменах пленных с Украиной

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поблагодарила Белоруссию за проведение на их границе обменов военнопленными между Россией и Украиной.

"Особые слова благодарности хотела бы сказать нашим братьям-белорусам. Эти мероприятия (обмены - ред.) проходят сегодня на украинско-белорусской границе, но не просто предоставлено место, создана атмосфера, условия, а иногда и конкретные действия, которые помогают нам", - сказала омбудсмен на встрече.