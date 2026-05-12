МИД обвинил несколько стран ЕС в затруднении мирного процесса по Украине

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Представители ряда враждебных государств ЕС, находящиеся в руководстве союза, максимально затрудняют поиск урегулирования по Украине, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Дипломат добавил, что именно действия упомянутых стран "максимально затрудняют создание условий для восстановления диалога и поиска формул мирного урегулирования на Украине".