Рейтинг@Mail.ru
МИД обвинил несколько стран ЕС в затруднении мирного процесса по Украине - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:18 12.05.2026
МИД обвинил несколько стран ЕС в затруднении мирного процесса по Украине

Грушко: лидеры враждебных стран ЕС мешают поиску урегулирования на Украине

© REUTERS / Yves HermanФлаги Европейского союза перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© REUTERS / Yves Herman
Флаги Европейского союза перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД Александр Грушко обвинил власти Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Швеции и Великобритании в затруднении мирного процесса по Украине.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Представители ряда враждебных государств ЕС, находящиеся в руководстве союза, максимально затрудняют поиск урегулирования по Украине, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
"Если говорить о российском векторе политики Евросоюза, то там, к сожалению, все рычаги управления оказались в силу различных обстоятельств у Литвы, Латвии и Эстонии. Польша, Швеция также играют роль. Ну и, естественно, Великобритания, которая руководит всем из-за кулис, подначивая эти государства продолжать проводить враждебную линию в отношении нашей страны", - сказал он журналистам.
Дипломат добавил, что именно действия упомянутых стран "максимально затрудняют создание условий для восстановления диалога и поиска формул мирного урегулирования на Украине".
Национальные флаги Украины и России - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
В Кремле рассказали, как поставить точку в переговорах по Украине
Вчера, 12:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЛитваАлександр ГрушкоЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала