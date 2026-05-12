Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МИД Александр Грушко обвинил власти Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Швеции и Великобритании в затруднении мирного процесса по Украине.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Представители ряда враждебных государств ЕС, находящиеся в руководстве союза, максимально затрудняют поиск урегулирования по Украине, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
"Если говорить о российском векторе политики Евросоюза, то там, к сожалению, все рычаги управления оказались в силу различных обстоятельств у Литвы, Латвии и Эстонии. Польша, Швеция также играют роль. Ну и, естественно, Великобритания, которая руководит всем из-за кулис, подначивая эти государства продолжать проводить враждебную линию в отношении нашей страны", - сказал он журналистам.
Дипломат добавил, что именно действия упомянутых стран "максимально затрудняют создание условий для восстановления диалога и поиска формул мирного урегулирования на Украине".