13:01 12.05.2026 (обновлено: 15:07 12.05.2026)
На Украине предъявили обвинения еще шести фигурантам дела Ермака

НАБУ и САП предъявили обвинения еще шести фигурантам дела Ермака

  • НАБУ и САП предъявили обвинения еще шести фигурантам по делу экс-руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.
  • Подозреваемым вменяют легализацию добытого преступным образом имущества в особо крупных размерах.
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили обвинения еще шести человекам по делу экс-руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, сообщает НАБУ.
В понедельник специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. По информации украинских СМИ, речь идет об Андрее Ермаке, который ранее возглавлял офис Зеленского.
"НАБУ и САП сообщили о подозрении еще 6 участникам организованной группы, уличенной вчера на легализации добытого преступным образом имущества в особо крупных размерах. Речь идет о бывшем вице-премьер-министре Украины, бизнесмене (одном из руководителей преступной организации, уличенной в ноябре 2025 года в рамках спецоперации "Мидас"), других лицах", - говорится на сайте НАБУ.
НАБУ имен не называет, однако, по данным, украинского издания "Страна.ua", речь идет о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. В числе других обвиняемых - некий бизнесмен, причастный к "Миндичгейту", отмечается, что это сам Тимур Миндич – друг и соратник Владимира Зеленского.
По данным следствия, в течение 2021-2025 годов подозреваемые отмыли более 460 миллионов гривен (10,4 миллиона долларов – ред.) путем возведения коттеджного городка в селе Козин Киевской области. Речь идет о строительстве на земельных участках общей площадью около 8 гектаров четырех частных резиденций со вспомогательными зданиями и сооружениями, а также отдельной резиденции общего пользования — спа-зоны.
Часть потраченных на строительство средств получили через так называемую "прачечную", подконтрольную бизнесмену — будущему владельцу одной из резиденций. А это почти 9 миллионов долларов. Финансирование, в частности, осуществлялось за счет средств, полученных в результате реализации коррупционных схем в компании "Энергоатом".
В свою очередь, политолог Владимир Скачко считает преследование Ермака прямым предупреждением Киеву со стороны США. "Судя по всему, Белый дом отбросил условности и преследованием Ермака отправил Киеву и его британским кураторам последнее предупреждение. Если украинское руководство не согласится на американский вариант урегулирования конфликта, следующим шагом может стать политическое устранение Владимира Зеленского", - сказал эксперт деловой газете ВЗГЛЯД.
В миреУкраинаКиевКиевская областьВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакТимур МиндичНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Дело Миндича
 
 
