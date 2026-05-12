В некоторых украинских областях частично пропал свет

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Часть абонентов в пяти областях Украины остались без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила во вторник украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.