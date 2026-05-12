В некоторых украинских областях частично пропал свет

11:52 12.05.2026
В ДНР и 4 областях Украины частично пропал свет из-за повреждения энергообъектов

Высоковольтные ЛЭП. Архивное фото
  • В ДНР, Харьковской, Сумской, Черниговской и Николаевской областях частично пропало электроснабжение из-за повреждения энергетической инфраструктуры.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Часть абонентов в пяти областях Украины остались без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила во вторник украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
"Есть новые обесточивания в Донецкой (подконтрольной Киеву части ДНР - ред.), Харьковской, Сумской, Черниговской и Николаевской областях", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
По информации "Укрэнерго", это связано с повреждением энергетической инфраструктуры.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
