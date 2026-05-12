Краткий пересказ от РИА ИИ
- Киев просит помощи Европы в возобновлении переговоров с Россией.
- По словам Андрея Сибиги, Владимир Зеленский уже обсуждал этот вопрос с рядом глав европейских государств.
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Киев просит помощи Европы в возобновлении переговоров с Россией, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
По словам Сибиги, Владимир Зеленский уже обсуждал этот вопрос с рядом глав европейских государств. При этом он утверждает, что Киев не просит Европу заменить США в переговорном процессе.
"Это должно быть дополнительным направлением, а не заменой, не альтернативой", — сказал он.
Глава российского МИД Сергей Лавров неоднократно отмечал, что Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине.
В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов к переговорам со всеми, включая представителей Европейского союза. По его словам, российская сторона не была инициатором сворачивания до нуля отношений с ЕС, а инициатива исходила именно из Брюсселя и отдельных столиц Старого Света.