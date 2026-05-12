Рейтинг@Mail.ru
На Украине сделали отчаянное заявление о России - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:29 12.05.2026 (обновлено: 09:31 12.05.2026)
На Украине сделали отчаянное заявление о России

Сибига призвал Европу стать посредником в мирных переговорах с РФ

© AP Photo / Andrii NesterewnkoАндрей Сибига
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© AP Photo / Andrii Nesterewnko
Андрей Сибига. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киев просит помощи Европы в возобновлении переговоров с Россией.
  • По словам Андрея Сибиги, Владимир Зеленский уже обсуждал этот вопрос с рядом глав европейских государств.
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Киев просит помощи Европы в возобновлении переговоров с Россией, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
"Вероятно, Европе нужна новая роль в наших усилиях по установлению мира", — рассказал он изданию Politico.
По словам Сибиги, Владимир Зеленский уже обсуждал этот вопрос с рядом глав европейских государств. При этом он утверждает, что Киев не просит Европу заменить США в переговорном процессе.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
На Западе сделали заявление о переговорах после произошедшего на Украине
06:02
"Это должно быть дополнительным направлением, а не заменой, не альтернативой", — сказал он.
Глава российского МИД Сергей Лавров неоднократно отмечал, что Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине.
В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов к переговорам со всеми, включая представителей Европейского союза. По его словам, российская сторона не была инициатором сворачивания до нуля отношений с ЕС, а инициатива исходила именно из Брюсселя и отдельных столиц Старого Света.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
Ушаков рассказал о переговорах по перемирию на Украине ко Дню Победы
10 мая, 13:43
 
В миреЕвропаУкраинаРоссияСергей ЛавровВладимир ЗеленскийЕвросоюзАндрей СибигаPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала