В Хмельницкой области прогремели взрывы.

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели во вторник в Хмельницкой области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное".
"В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Хмельницкой области звучит воздушная тревога.