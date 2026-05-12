Мендель рассказала, чем ее поразил Зеленский

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский изменил свою позицию по членству Украины в НАТО ради администрации президента США, рассказала его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, признав, что ее удивил этот поступок главы киевского режима.
"Ну, я точно знаю, что он хотел повлиять на американскую администрацию. Он хотел получить поддержку, дружбу, понимаете, что-то наподобие этого", — пояснила она.
По словам Мендель, ранее они с Зеленским практически не обсуждали вопрос вступления Украины в НАТО, и когда глава киевского режима впервые об этом объявил, ее это удивило.
"Я помню его интервью. Я помню, кому-то было дано это интервью, когда он впервые сказал: "Почему мы не в НАТО?" Мы на самом деле никогда это не обсуждали. Этого вообще не было за столом переговоров. <…> Я начала просматривать сообщения, и там не было никакой информации о НАТО, он просто придумал это", — добавила Мендель.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что возможное вступление Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России, именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции.