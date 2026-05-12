МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус приехал в Киев, чтобы планировать теракты против России, полагает итальянское издание L’antidiplomatico.
"По сути, Писториус отправился в Киев, чтобы открыто планировать террористические акты против России", — предупреждает автор.
"Таким образом, Писториус и все остальные в режиме ЕС являются соучастниками украинского террористического режима и активно участвуют в войне на Украине", — говорится в публикации.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Ранее он заявлял, что Европа науськивает Зеленского продолжать воевать с Россией "до последнего украинца", но для этого им не хватает денег. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.