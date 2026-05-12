Международный союз современного пятиборья снял все ограничения с белорусов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международный союз современного пятиборья (UIPM) принял решение полностью снять ограничения с белорусских спортсменов.
- Белорусские спортсмены смогут выступать с национальной символикой и примут участие в командных соревнованиях и эстафетах во всех возрастных категориях.
- Ограничения в отношении российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе, сохраняются до дальнейшего уведомления.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Международный союз современного пятиборья (UIPM) принял решение полностью снять ограничения с белорусских спортсменов, сохранив санкции в отношении российских атлетов, сообщается на сайте организации.
Решение было принято исполнительным комитетом по итогам заседания 10 мая. Белорусские спортсмены смогут выступать с национальной символикой, за исключением этапа Кубка мира в болгарском Пазарджике, который стартует 13 мая. Первым соревнованием, где атлеты выступят без ограничений, станет этап в Будапеште, запланированный с 9 по 13 июня. Белоруссия также получит право на участие в командных соревнованиях и эстафетах во всех возрастных категориях.
«
"В обосновании своего решения Международный олимпийский комитет ясно указал, что спортсмены не должны нести ответственность за действия правительств. Мы рады, что этот принцип был подтвержден решением о восстановлении нормальных условий соревнований для белорусских спортсменов, и я рад, что исполнительный комитет UIPM последовал этой логике", - заявил президент UIPM Роб Сталл.
При этом ограничения в отношении российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе, сохраняются до дальнейшего уведомления.
Ранее исполком МОК отменил рекомендации об ограничениях в отношении белорусских спортсменов, включая участие в командных видах спорта и организацию международных спортивных мероприятий.