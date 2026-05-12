За мэром Уфы следят по электронному браслету, сообщил адвокат

УФА 12 мая – РИА Новости. Полиция поставлена в известность о том, что арестованный мэр Уфы Ратмир Мавлиев с сердечным приступом попал в больницу, за ним следят по электронному браслету, сообщил РИА Новости его адвокат Марат Самойлов.

Ранее Мавлиева, которого в конце апреля поместили под стражу по обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий, Верховный суд Башкирии отпустил под домашний арест до 28 июня. Ему запрещено выходить за пределы жилища, использовать сотовый телефон, интернет и общаться со свидетелями.

Его адвокат сообщал РИА Новости, что Мавлиев обратился в СК РФ , в Генпрокуратуру ФСБ с просьбой проверить законность действий по его уголовному преследованию. Кроме того, в жалобе он указал, что вину не признает.

Утром во вторник Мавлиева госпитализировали в республиканскую клиническую больницу имени Куватова с подозрением на сердечный приступ. Адвокат сообщал, что у мэра заболело сердце из-за переживаний.

"Правоохранители предупреждены о том, что Мавлиев госпитализирован, их поставили в известность сразу. У него (Мавлиева – ред.) электронный браслет с датчиком, за которым следят полицейские", - пояснил РИА Новости Самойлов.