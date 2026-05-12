Тюменцы голосуют за проекты благоустройства скверов и парков

"Более 50 тысяч человек в Тюменской области приняли участие в голосовании за проекты благоустройства общественных пространств. Для нас уже стало стандартом привлекать жителей региона к благоустройству новых общественных пространств. Отдать свой голос за понравившийся проект можно на портале "Госуслуги" zagorodsreda.gosuslugi.ru или с помощью чат-бота в МАКС. Выбираем до 12 июня", - сообщил Александр Моор в своем канале на платформе "Макс".

Губернатор отметил, что за шесть лет в регионе в целом по всем программам обновлено 850 дворов и общественных территорий. В качестве ярких примеров он привел парк имени Константина Лагунова, который открылся в Тюмени в ноябре 2024 года и сразу стал любимым местом для отдыха. Такой же сильной точкой притяжения стал сквер Выпускников в Тобольске. На его месте когда-то была неухоженная территория, а теперь дорожки и все, что нужно для активного времяпрепровождения.