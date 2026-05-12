Туск выступил за признание однополых браков - РИА Новости, 12.05.2026
18:37 12.05.2026
Туск выступил за признание однополых браков, но против усыновления такими парами

Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер Польши выступил за признание однополых браков, заключенных за границей.
  • Туск призвал сейм принять соответствующий закон, подчеркнув важность верховенства права и уважения к правам человека.
  • Он также заявил, что является решительным противником усыновления детей однополыми парами.
ВАРШАВА, 12 мая - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил за признание однополых браков, заключенных за границей, но против усыновления детей такими парами.
В Польше в последнее время возникают ситуации, когда граждане страны, заключившие однополые браки, хотят поменять иностранное свидетельство о браке на документ национального образца. Соответствующие ведомства отказываются выдавать таким парам свидетельства о браке, несмотря на решения польских судов и Суда ЕС, обязывающих признавать такие браки и выдавать соответствующие документы.
"Пришло время принять решение по вопросу, который уже долго находится в центре общественного внимания. Я говорю о вердикте Суда Европейского союза и Высшего административного суда Польши по вопросу так называемой транскрипции. Речь идет об однополых браках, которые хотят поселиться в Польше, а заключили такой союз в другой стране, об их юридической ситуации", - сказал Туск, открывая заседание кабмина.
Он отметил, что в Польше отсутствует законодательное регулирование на подобные случаи.
"Мы обязались, и я буду лично за этим следить, выполнять решения европейских и польских судов. Это вопрос верховенства права. В еще большей степени – это вопрос достоинства человека и прав человека", - сказал Туск.
При этом премьер отметил, что даже среди членов правительства имеются различные взгляды по данному вопросу.
"В Польше есть разные взгляды на тему однополых союзов, которые мотивированы традициями, верой, опытом, политическими взглядами. Даже в этом зале мы отличаемся своими взглядами и мнениями по этому вопросу. Но в одном мы не можем отличаться – это вопросы достоинства человека, права на счастье, право на равное отношение со стороны государства", - заявил премьер.
Он призвал сейм к принятию соответствующего закона.
"Я надеюсь, что после решения Суда ЕС мы найдем в парламенте быстрое решение в виде закона", - сказал премьер.
При этом Туск заявил, что является решительным противником усыновления детей однополыми парами.
"Одновременно, чтобы предотвратить всякие спекуляции, я хочу подчеркнуть что будущие законодательные решения, как и логика права, которое действует и будет действовать в Польше, говорит однозначно, что это никоим образом не является путем к возможности усыновлений. Я не хотел бы, чтобы эта тема была предметом ненужных спекуляций и эмоций", - сказал он.
