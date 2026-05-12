ВАРШАВА, 12 мая - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил за признание однополых браков, заключенных за границей, но против усыновления детей такими парами.

Польше в последнее время возникают ситуации, когда граждане страны, заключившие однополые браки, хотят поменять иностранное свидетельство о браке на документ национального образца. Соответствующие ведомства отказываются выдавать таким парам свидетельства о браке, несмотря на решения польских судов и Суда ЕС , обязывающих признавать такие браки и выдавать соответствующие документы.

« "Пришло время принять решение по вопросу, который уже долго находится в центре общественного внимания. Я говорю о вердикте Суда Европейского союза и Высшего административного суда Польши по вопросу так называемой транскрипции. Речь идет об однополых браках, которые хотят поселиться в Польше, а заключили такой союз в другой стране, об их юридической ситуации", - сказал Туск , открывая заседание кабмина.

Он отметил, что в Польше отсутствует законодательное регулирование на подобные случаи.

"Мы обязались, и я буду лично за этим следить, выполнять решения европейских и польских судов. Это вопрос верховенства права. В еще большей степени – это вопрос достоинства человека и прав человека", - сказал Туск.

При этом премьер отметил, что даже среди членов правительства имеются различные взгляды по данному вопросу.

« "В Польше есть разные взгляды на тему однополых союзов, которые мотивированы традициями, верой, опытом, политическими взглядами. Даже в этом зале мы отличаемся своими взглядами и мнениями по этому вопросу. Но в одном мы не можем отличаться – это вопросы достоинства человека, права на счастье, право на равное отношение со стороны государства", - заявил премьер.

Он призвал сейм к принятию соответствующего закона.

"Я надеюсь, что после решения Суда ЕС мы найдем в парламенте быстрое решение в виде закона", - сказал премьер.

При этом Туск заявил, что является решительным противником усыновления детей однополыми парами.