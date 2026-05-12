Синоптик рассказал, когда в Москве рассеется туман

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Туман в Москве свидетельствует о начале потепления, к вечеру вторника пройдет дождь и туман полностью рассеется, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"К счастью, сегодняшний туман - это свидетельство начала потепления. Это так называемая адвекция теплого воздуха на холодную подстилающую поверхность. Все-таки "черемуховые холода" были - это следствие в определенной степени. Сегодня к концу дня пройдет дождь, и от тумана не останется и следа", - рассказал Шувалов.
Синоптик добавил, что в среду будет теплая погода с температурой плюс 21, в последующие дни потеплеет до плюс 21 - плюс 23 градусов. Дожди будут повторяться.