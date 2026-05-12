23:06 12.05.2026 (обновлено: 23:09 12.05.2026)
Трамп ответил на вопрос о достижении понимания с Россией по Донбассу

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп во время общения с журналистами у Белого дома отрицательно ответил на вопрос, достиг ли он с президентом России Владимиром Путиным понимания, что Донбасс должен полностью входить в состав России.
"Нет", — сказал он в эфире CBS News.
В понедельник бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала, что Украина на переговорах с Россией в Стамбуле в 2022 году согласилась "отдать Донбасс". По ее словам, Зеленский согласился "отдать территорию", так как это означало бы конец войны.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны.
