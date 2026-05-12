Трамп ответил на вопрос о достижении понимания с Россией по Донбассу

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп во время общения с журналистами у Белого дома отрицательно ответил на вопрос, достиг ли он с президентом России Владимиром Путиным понимания, что Донбасс должен полностью входить в состав России.