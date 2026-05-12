Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп пообещал обсудить ситуацию вокруг Кубы "в подходящее время".
ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал обсудить ситуацию вокруг Кубы "в подходящее время".
«
"Мы поговорим о Кубе в подходящее время", – сказал он журналистам.
Трамп ранее заявлял, что США "займутся" Кубой, не уточнив при этом подробности своих планов. При этом позднее телеканал CNN сообщал, что американские военные с февраля значительно увеличили число разведывательных полетов у побережья острова. Президент также заявлял, что рассматривает возможность направить авианосец "Авраам Линкольн" к берегам Кубы после урегулирования ситуации вокруг Ирана, отметив, что судно может быть размещено вблизи острова для наблюдения за ним.