США не нуждаются в НАТО, заявил Трамп - РИА Новости, 12.05.2026
21:04 12.05.2026 (обновлено: 22:17 12.05.2026)
© REUTERS / Nathan Howard — Президент США Дональд Трамп
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не нуждается в НАТО.
  • Трамп подчеркнул, что его разочаровали действия альянса в контексте атак США на Иран.
  • Трамп заявил, что НАТО не было с США в тот момент, когда это было нужно.
ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не нуждается в НАТО, а действия альянса в контексте американских атак на Иран назвал разочаровывающими.
"Нам не нужно НАТО", - заявил Трамп журналистам.
Он подчеркнул, что его разочаровали действия альянса в контексте атак США на Иран.
"НАТО не было с нами, когда мы хотели, чтобы они были", - сказал Трамп.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
