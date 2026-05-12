США не нуждаются в НАТО, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не нуждается в НАТО, а действия альянса в контексте американских атак на Иран назвал разочаровывающими.
"НАТО не было с нами, когда мы хотели, чтобы они были", - сказал Трамп.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.