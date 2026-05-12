ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет заключить хорошую сделку с Ираном и ждет дальнейшего развития ситуации.
"Мы заключим только такую сделку, которая будет хорошей. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Трамп журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.