Трамп на мероприятии пошутил о "дроне" над головой, увидев птицу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп во время выступления в Розовом саду Белого дома пошутил, что принял пролетавшую мимо птицу за беспилотник.
- Он добавил, что их делают самых разных размеров и они могут быть очень разрушительными.
ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время выступления в Розовом саду Белого дома на мгновение прервал речь и с опаской взглянул в небо, в шутку приняв пролетавшую мимо птицу за беспилотник.
"Я выиграл много гонок под эту песню. (поднимает голову – ред.): О-о… Я думал, это дрон. В наше время их делают самых разных размеров. Они могут быть очень разрушительными, вы наверняка об этом слышали", - сказал Трамп, обращаясь к гостям.
Гости приема встретили минутное замешательство американского лидера смехом, после чего президент призвал присутствующих возвращаться на свои места.
Трампа схватили за палец в ресторане
10 марта, 03:18