Трамп утверждает, что США намерены провести переговоры с Кубой
14:57 12.05.2026 (обновлено: 15:05 12.05.2026)
Трамп утверждает, что США намерены провести переговоры с Кубой

Трамп: США получили от Кубы запрос о помощи

© AP Photo / Ramon Espinosa — Флаги Кубы и США в Гаване
Флаги Кубы и США в Гаване. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что США якобы получили от Кубы запрос о помощи, и обещал провести с Гаваной переговоры.
"Ни один республиканец не говорил со мной о Кубе, а это страна-неудачница, которая движется в одном направлении – ко дну! Куба просит помощи, и мы будем разговаривать!" - написал он во вторник в своей соцсети Truth Social.
"А пока – я уезжаю в Китай!" - уведомил американский лидер.
Флаг Кубы в Сантьяго - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Гутерреш прокомментировал угрозы США в адрес Кубы
11 мая, 14:09
 
В мире, США, Куба, Дональд Трамп, Гавана
 
 
