Трамп утверждает, что США намерены провести переговоры с Кубой

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что США якобы получили от Кубы запрос о помощи, и обещал провести с Гаваной переговоры.
"Ни один республиканец не говорил со мной о Кубе, а это страна-неудачница, которая движется в одном направлении – ко дну! Куба просит помощи, и мы будем разговаривать!" - написал он во вторник в своей соцсети Truth Social.
"А пока – я уезжаю в Китай!" - уведомил американский лидер.
