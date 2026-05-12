Трамп в конце мая пройдет медицинское обследование

ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп 26 мая отправится в Мэриленд на профилактическое медицинское обследование, сообщили в Белом доме.
"Президент Дональд Трамп 26 мая посетит медицинский центр имени Уолтера Рида для прохождения ежегодного стоматологического и медицинского обследования... Это будет включать в себя плановую оценку здоровья президента в рамках регулярной профилактики", - говорится в распространенном заявлении.
Там отмечается, что президент проведет встречу с военнослужащими и сотрудниками центра "в знак признания их заслуг, профессионализма и преданности делу нации".
В Белом доме пообещали позднее сообщить дополнительные детали визита.
Трампу периодически приходится опровергать слухи о своем плохом самочувствии. Американский лидер настаивает на своем исключительном физическом и умственном здоровье, утверждая, что работает усерднее и больше любого президента в истории США.