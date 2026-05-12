Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп рассматривает возобновление ударов по Ирану - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:34 12.05.2026 (обновлено: 02:38 12.05.2026)
СМИ: Трамп рассматривает возобновление ударов по Ирану

Axios: Трамп рассматривает возобновление ударов по Ирану и операции в Ормузе

© REUTERS / Nathan HowardПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп рассматривает возобновление ударов по Ирану для усиления давления на Тегеран, утверждает Axios.
  • Американский лидер также обдумывает возобновление операции по сопровождению судов в Ормузском проливе и изучает варианты уничтожения ранее установленных целей.
  • По мнению Трампа, перемирие с Ираном находится на "грани выживания".
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает возобновление ударов по Ирану, утверждает портал Axios со ссылкой на источники.
«
"Два американских чиновника заявили, что Трамп склоняется к тому, чтобы предпринять какие-либо военные действия против Ирана для усиления давления на режим и принуждения его к уступкам по ядерной программе", — говорится в материале.
Американский военный на палубе авианосца USS Gerald R. Ford во время операции Эпическая ярость - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
СМИ: Трамп может приказать возобновить операцию против Ирана на этой неделе
5 мая, 19:56
По данным портала, американский лидер также рассматривает возобновление операции по сопровождению судов в Ормузском проливе. Среди прочего, изучаются варианты ударов по 25 процентам целей, которые американские военные выявили, но еще не поразили. Трамп считает, что перемирие с Ираном находится "на грани выживания".
"В целом, одним из факторов, которые Трамп учитывает, обдумывая дальнейшие шаги в войне, является его поездка в Китай на этой неделе", — говорится в материале.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Пушков оценил реакцию Трампа на ответ Ирана
Вчера, 14:17
В воскресенье Трамп назвал ответ Ирана на предложение по урегулированию конфликта совершенно неприемлемым. По информации Axios, президент США собирается его отклонить.
Агентство IRNA ранее в тот же день сообщило, что Иран передал Пакистану ответ на предложение США по завершению конфликта. По информации агентства ISNA, документ сосредоточен на вопросах прекращения войны и обеспечения безопасности судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
СМИ: Иран установил конкретный срок разморозки заблокированных США активов
Вчера, 23:35
Третьего мая США отправили пакистанской стороне ответ на предложение Ирана, состоящее из 14 пунктов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Женщина с иранским флагом в Тегеране - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Иран не исключил переговоров с США по теме атома
Вчера, 11:02
 
В миреИранСШАОрмузский проливДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала