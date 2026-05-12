Офтальмолог рассказала, как долго ребенку можно смотреть в телефон
03:48 12.05.2026
Офтальмолог рассказала, как долго ребенку можно смотреть в телефон

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Офтальмолог Елена Оноприенко рассказала, что детям в возрасте от 6 до 12 лет можно смотреть в телефон без вреда для зрения до 1–1,5 часов в день.
  • Детям до 3 лет пользоваться гаджетами не стоит, а детям в возрасте 3–5 лет можно смотреть в экран лишь 30–60 минут.
ВЛАДИВОСТОК, 12 мая – РИА Новости. Детям в возрасте от 6 до 12 лет можно смотреть в телефон без вреда для зрения до 1-1,5 часов в день, а детям до 3 лет пользоваться гаджетами не стоит вообще, рассказала РИА Новости офтальмолог Елена Оноприенко.
"Нормы экранного времени для детей, по данным ВОЗ: возрастная группа 6-12 лет – до 1-1,5 часов. Возрастная группа 13-18 лет – до 2-3 часов", – сказала она.
Также офтальмолог добавила, что для детям до 3 лет пользоваться гаджетами не стоит вообще, а детям в возрасте 3-5 лет можно смотреть в экран лишь 30-60 минут.
