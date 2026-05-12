Офтальмолог рассказала, как долго ребенку можно смотреть в телефон

ВЛАДИВОСТОК, 12 мая – РИА Новости. Детям в возрасте от 6 до 12 лет можно смотреть в телефон без вреда для зрения до 1-1,5 часов в день, а детям до 3 лет пользоваться гаджетами не стоит вообще, рассказала РИА Новости офтальмолог Елена Оноприенко.