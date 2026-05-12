МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Германия теоретически уже могла тайно поставить дальнобойные ракеты Taurus на Украину, так как Берлин ранее скрыл детали о своей военной помощи Киеву, рассказал РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

ФРГ Берлин официально до сих пор исключает возможность поставки Taurus на Украину . При этом посол России Сергей Нечаев отметил в интервью РИА Новости, что пуски Taurus невозможны без участия немецких военных, а это стало бы фактическим признанием участия Берлина в конфликте на стороне Киева

"С мая 2025 года публикация (данных о военных поставках Киеву - ред.) больше не ведется. Канцлер Фридрих Мерц заявил, что это для защиты поставок от атак РФ на них. Как можно предположить, правительство с тех пор уже направило на Украину Taurus, ради чего данные и скрыли", - сказал Нимайер.

Он подчеркнул, что доступ к сведениям о военной поддержке Украины сегодня закрыт даже для немецких парламентариев, которых в прошлом информировали о передаче оружия Киеву.

"Этот факт говорит сам за себя и не в пользу правительства", - добавил политик, говоря о возможности поставок Taurus.