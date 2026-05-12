ФРГ уже могла тайно поставить Taurus на Украину, допустил немецкий политик - РИА Новости, 12.05.2026
01:05 12.05.2026
ФРГ уже могла тайно поставить Taurus на Украину, допустил немецкий политик

Политик Нимайер: ФРГ уже могла тайно поставить Taurus на Украину

Ракета Taurus KEPD-350
Ракета Taurus KEPD-350. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер допустил, что Германия могла тайно поставить ракеты Taurus на Украину.
  • Посол России в ФРГ Сергей Нечаев отметил, что пуски Taurus невозможны без участия немецких военных, что стало бы признанием участия Берлина в конфликте на стороне Киева.
  • Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем».
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Германия теоретически уже могла тайно поставить дальнобойные ракеты Taurus на Украину, так как Берлин ранее скрыл детали о своей военной помощи Киеву, рассказал РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Берлин официально до сих пор исключает возможность поставки Taurus на Украину. При этом посол России в ФРГ Сергей Нечаев отметил в интервью РИА Новости, что пуски Taurus невозможны без участия немецких военных, а это стало бы фактическим признанием участия Берлина в конфликте на стороне Киева.
"С мая 2025 года публикация (данных о военных поставках Киеву - ред.) больше не ведется. Канцлер Фридрих Мерц заявил, что это для защиты поставок от атак РФ на них. Как можно предположить, правительство с тех пор уже направило на Украину Taurus, ради чего данные и скрыли", - сказал Нимайер.
Он подчеркнул, что доступ к сведениям о военной поддержке Украины сегодня закрыт даже для немецких парламентариев, которых в прошлом информировали о передаче оружия Киеву.
"Этот факт говорит сам за себя и не в пользу правительства", - добавил политик, говоря о возможности поставок Taurus.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Ранее он заявлял, что Европа науськивает Зеленского продолжать воевать с РФ "до последнего украинца", но для этого им не хватает денег. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
