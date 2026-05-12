Таиланд сократит срок безвизового пребывания для иностранцев

ТАИЛАНД, 12 мая — РИА Новости. Власти Таиланда планируют сократить срок безвизового пребывания для иностранных граждан с 60 до 30 дней, чтобы пресечь использование въездных послаблений в целях, не связанных с туризмом, сообщил министр иностранных дел страны Сихасак Пхуангкеткеу.
"Срок безвизового пребывания будет сокращен с нынешних 60 до 30 дней, чтобы минимизировать злоупотребления со стороны иностранцев, использующих лазейки не в туристических целях", — заявил глава МИД, его слова приводит портал Thai PBS.
В настоящее время граждане ряда стран могут находиться в Таиланде без визы до 60 дней. После изменения правил максимальный срок такого пребывания составит 30 дней.
Власти королевства рассчитывают, что пересмотр режима поможет усилить контроль за миграционными потоками, сохранив туристическую привлекательность страны.