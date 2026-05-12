Рейтинг@Mail.ru
Таиланд сократит срок безвизового пребывания для иностранцев - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
14:41 12.05.2026
Таиланд сократит срок безвизового пребывания для иностранцев

Таиланд сократит срок безвизового пребывания для иностранцев до 30 дней

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкБангкок
Бангкок - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Бангкок. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Таиланда планируют сократить срок безвизового пребывания для иностранных граждан с 60 до 30 дней.
  • Изменение срока направлено на пресечение использования въездных послаблений в целях, не связанных с туризмом.
  • Власти королевства рассчитывают усилить контроль за миграционными потоками, сохранив туристическую привлекательность страны.
ТАИЛАНД, 12 мая — РИА Новости. Власти Таиланда планируют сократить срок безвизового пребывания для иностранных граждан с 60 до 30 дней, чтобы пресечь использование въездных послаблений в целях, не связанных с туризмом, сообщил министр иностранных дел страны Сихасак Пхуангкеткеу.
"Срок безвизового пребывания будет сокращен с нынешних 60 до 30 дней, чтобы минимизировать злоупотребления со стороны иностранцев, использующих лазейки не в туристических целях", — заявил глава МИД, его слова приводит портал Thai PBS.
В настоящее время граждане ряда стран могут находиться в Таиланде без визы до 60 дней. После изменения правил максимальный срок такого пребывания составит 30 дней.
Власти королевства рассчитывают, что пересмотр режима поможет усилить контроль за миграционными потоками, сохранив туристическую привлекательность страны.
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Онищенко рассказал о новом штамме коронавируса, который нашли в Таиланде
Вчера, 00:46
 
ТуризмТаиландВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала