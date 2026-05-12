Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли до 35 военных и девять автомобилей в зоне ответственности группировки войск "Днепр".
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 35 военных и девять автомобилей в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщило во вторник Минобороны РФ.
Как отметили в МО РФ, с окончанием действия режима прекращения огня ВС РФ продолжили проведение специальной военной операции.
"Уничтожены до 35 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина и девять автомобилей", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Преображенка и Димитрово Запорожской области.
На Украине сделали отчаянное заявление о России
Вчера, 09:29